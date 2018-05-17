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Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Риме из-за снятия Киз
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Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Риме из-за снятия Киз 

Советский спорт 17 мая 2018
Соперница румынки — теннисистка из США Мэдисон Киз снялась с соревнований в Риме.
За выход в полуфинал первая ракетка мира Халеп поспорит с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 9) — Каролин Гарсия (Франция, 7).
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