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Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме
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Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме 

LiveSport.Ru 17 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
В поединке третьего раунда 14-я ракетка соревнований проиграла украинке Элине Свитолиной — 6:0, 3:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 7.
На счету Свитолиной 1 эйс и 6 реализованных брейк-поинтов из 9.
Отметим, что в решающем сете россиянка вела с брейком 2:1, после чего проиграла 5 геймов кряду.
За выход в полуфинал Свитолина поспорит с представительницей Греции Марией Саккари или с немкой Анжеликой Кербер.
Также путевку в четвертьфинал получила румынка Симона Халеп, которая прошла дальше на отказе американки Мэдисон Киз.
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