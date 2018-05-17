Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.

В поединке третьего раунда 14-я ракетка соревнований проиграла украинке Элине Свитолиной — 6:0, 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 7.

На счету Свитолиной 1 эйс и 6 реализованных брейк-поинтов из 9.

Отметим, что в решающем сете россиянка вела с брейком 2:1, после чего проиграла 5 геймов кряду.

Также путевку в четвертьфинал получила румынка Симона Халеп, которая прошла дальше на отказе американки Мэдисон Киз.