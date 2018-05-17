Ещё
Кудрявцева и Ворачова не вышли в третий круг турнира в Риме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кудрявцева и Ворачова не вышли в третий круг турнира в Риме 

Спорт-Экспресс 17 мая 2018
Австралийка Эшли Барти в паре с представительницей Голландии Деми Схурс обыграла россиянку Аллу Кудрявцеву и чешку Ренату Ворачову. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 4:6, 6:4 (10:2).
В следующем круге Барти и Схурс встретятся с победительницами матча Джоанна Конта/Чжан Шуай — Дарья Гаврилова/Си Сувэй.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Эшли Барти/Деми Схурс (Австралия/Голландия, 8) — Алла КУДРЯВЦЕВА/Рената Ворачова (Россия/Чехия) — 4:6, 6:4 (10:2)
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова поднялась с 50-го на 23-е место в чемпионской гонке WTA Фомина и Гончова не вышли в полуфинал турнира в Нюрнберге Анна Чакветадзе: "Шарапова может выиграть Roland Garros"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок6
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда15
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение