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Лыкина проиграла в полуфинале турнира в Японии
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Лыкина проиграла в полуфинале турнира в Японии 

Чемпионат.com 19 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Ксения Лыкина в полуфинале турнира категории ITF в Куруме (Япония) с призовым фондом $ 60 тыс. уступила японке Аяно Шимицу (7) со счётом 6:7 (3:7), 0:6.
За титул 20-летняя теннисистка из Страны восходящего солнца поспорит с австралийкой Эбби Майерс (Q), которая в своём полуфинале оказалась сильнее лидера посева британки Наоми Броэди (1) — 7:5, 6:3.
27-летняя Лыкина, занимающая 272-е место в рейтинге WТА, получит за своё выступление 29 очков и в обновлённом рейтинге WТА станет 251-й ракеткой мира.
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