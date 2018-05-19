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Чилич прокомментировал выход в полуфинал турнира в Риме
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Чилич прокомментировал выход в полуфинал турнира в Риме 

Газета.Ru 19 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Хорватский теннисист Марин Чилич поделился эмоциями после выхода в полуфинал грунтового турнира в Риме, передает "Советский спорт".
На стадии 1/4 финала шестая ракетка мира встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, над которым одержал победу со счетом 6:3, 6:3.
"Чувствую себя прекрасно, мне впервые в карьере удалось попасть в полуфинал грунтового «Мастерса». Это хорошее результат. Я долго ждал этого момента, и теперь он наступил. Крайне важно, что сегодня я здорово подавал и первым, и вторым мячом. Это позволило мне почувствовать игровую свободу.
Не могу сказать, что сыграл идеально, однако тяжело продемонстрировать безошибочный теннис на стадии четвертьфинала. Считаю, что мне удалось улучшить свою игру на грунте", — подвел итог встречи хорват.
Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Риме.
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