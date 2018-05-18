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Надаль пробился в 1/2 турнира в Риме
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Надаль пробился в полуфинал турнира в Риме
Советский спорт
18 мая 2018
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Фото:
РИА Новости
В четвертьфинале Надаль одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 14 минут.
За выход в финал турнира в Риме испанец поспорит с победителем пары Кей Нисикори (Япония) —
Новак Джокович
(Сербия).
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