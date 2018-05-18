Ещё
Надаль пробился в 1/2 турнира в Риме
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Мутко может распрощаться со спортом навсегда

Надаль пробился в полуфинал турнира в Риме 

Советский спорт 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
В четвертьфинале Надаль одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 14 минут.
За выход в финал турнира в Риме испанец поспорит с победителем пары Кей Нисикори (Япония) — Новак Джокович (Сербия).
Советский спорт: последние новости
Кудерметова не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» Виктор Янчук: Пока Шарапова совершает много ошибок в движении Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России5
Мутко может распрощаться со спортом навсегда11
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение