В Нижнем Новгороде пройдет турнир по тайскому боксу «Альфа-Боец»

Второй турнир по тайскому боксу из серии «Альфа-Боец» пройдет 20 мая в ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде, сообщили организаторы соревнований.

В первой части турнира юные спортсмены будут бороться за Кубок Нижнего Новгорода. В рамках соревнований пройдет восемь поединков по правилам любительского тайского бокса. Кульминацией турнира станет профессиональный поединок в весовой категории до 65 кг с участием известного нижегородской публике Андрея Яковлева по прозвищу «Як-Истребитель», регламент — 3 раунда по 3 минуты.

Турнир, организованный администрацией Нижнего Новгорода и бойцовским клубом «Панчер-НН», начнется в 14:00, вход свободный.