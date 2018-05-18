Школьники из Некрасовки отличились на турнире по вейци

В выходные 12 и 13 мая в Москве состоялся Международный Кубок китайского посла по вейци (ГО) 2018, а накануне,11 мая, в посольстве Китая прошла торжественная церемония открытия турнира.

— Андрей Ч. из школы № 2089 сыграл шесть партий в основном турнире, а в четырех — одержал победы. Константин К. сыграл в турнире для начинающих, одержав в пяти партиях три победы, — заявил сотрудник школы.

По его словам, учащиеся объединения «Стратегическая игра ГО» регулярно получают огромный соревновательный опыт в различных соревнованиях. (вт)