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Школьники из Некрасовки отличились на турнире по вейци
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Школьники из Некрасовки отличились на турнире по вейци 

Управа района Некрасовка 18 мая 2018
Фото: Управа района Некрасовка
В выходные 12 и 13 мая в Москве состоялся Международный Кубок китайского посла по вейци (ГО) 2018, а накануне,11 мая, в посольстве Китая прошла торжественная церемония открытия турнира.
— Андрей Ч. из школы № 2089 сыграл шесть партий в основном турнире, а в четырех — одержал победы. Константин К. сыграл в турнире для начинающих, одержав в пяти партиях три победы, — заявил сотрудник школы.
По его словам, учащиеся объединения «Стратегическая игра ГО» регулярно получают огромный соревновательный опыт в различных соревнованиях. (вт)
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