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Одна из самых сексуальных теннисисток оштрафована за буйный нрав
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Одна из самых сексуальных теннисисток оштрафована за буйный нрав 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: Reuters
Известная чешская теннисистка Каролина Плишкова была оштрафована на четырехзначную сумму (менее $10 тыс.) за поведение в матче турнира WTA в Риме, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что спортсменка не стала пожимать руку судье после матча с гречанкой Марией Саккари, который завершился поражением чешки (6:3, 3:6, 5:7).
Кроме того, Плишкова несколько раз ударила ракеткой по вышке, пока арбитр еще находилась на ней.
Плишкова неоднократно признавалась одной из самых сексуальных теннисисток мира.
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