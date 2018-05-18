Одна из самых сексуальных теннисисток оштрафована за буйный нрав

Отмечается, что спортсменка не стала пожимать руку судье после матча с гречанкой Марией Саккари , который завершился поражением чешки (6:3, 3:6, 5:7).

Кроме того, Плишкова несколько раз ударила ракеткой по вышке, пока арбитр еще находилась на ней.

Плишкова неоднократно признавалась одной из самых сексуальных теннисисток мира.