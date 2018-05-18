Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде

Хорватский теннисист Мате Павич займёт первую строчку в обновлённом рейтинге ATP в парном разряде.

24-летний уроженец Сплита станет самым молодым лидером парного рейтинга со времён американца Тодда Вудбриджа, который взобрался на первую строчку мировой классификации в 1996 году.