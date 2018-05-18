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Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде
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Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде 

Чемпионат.com 18 мая 2018
Хорватский теннисист Мате Павич займёт первую строчку в обновлённом рейтинге ATP в парном разряде.
24-летний уроженец Сплита станет самым молодым лидером парного рейтинга со времён американца Тодда Вудбриджа, который взобрался на первую строчку мировой классификации в 1996 году.
Павич сумел выйти в лидеры рейтинга после поражения поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело в четвертьфинале на турнире в Риме. Лидеры посева уступили колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре со счётом 3:6, 5:7. Таким образом, польско-бразильский дуэт в обновлённом рейтинге покинет первую строчку.
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