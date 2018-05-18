Мария Шарапова: Здорово вернуться на такой уровень 

— В этом матче было все: адреналин, невероятная поддержка болельщиков, потрясающий теннис. Было много взлетов и падений. На данном этапе здорово вернуться на такой уровень. Мои поклонники на протяжении многих лет сохраняли лояльность, и для меня это хорошая возможность снова продемонстрировать игру такого качества у них на глазах, — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.
Добавим, что за выход в финал соревнований Шарапова поспорит с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и француженкой Каролин Гарсией.