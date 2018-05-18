Шарапова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в полуфинал турнира в Риме

Россиянка одержала победу в трехсетовом поединке со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. Встреча продлилась три часа 12 минут, в течение которых Шарапова допустила десять двойных ошибок, шесть раз подала навылет и реализовала семь брейк-поинтов из 12. Остапенко по ходу третьего сета отыграла два матчбола.

В полуфинале Шарапова сразится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция).