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Фучович обыграл Джонсона и вышел в финал соревнований в Женеве
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Фучович обыграл Джонсона и вышел в финал соревнований в Женеве 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: Чемпионат.com
Венгерский теннисист Мартон Фучович пробился в финал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария), обыграв американца Стива Джонсона (6) со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 58 минут. Фучович выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Джонсона 4 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов, американец обошёлся без эйсов.
В финальном матче Фучович встретится с немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини (2).
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