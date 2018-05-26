Фучович выиграл первый турнир в карьере

Венгерский теннисист Мартон Фучович выиграл турнир в Женеве, который стал первым в его профессиональной карьере, сообщает "Советский спорт".
В финале венгру противостоял представитель Германии Петер Гоевчик. 26-летний теннисист праздновал победу со счетом 6:2, 6:2. За один час восемь минут Фучович сделал шесть эйсов, совершил одну двойную ошибку и выиграл четыре брейк-поинта из девяти.
Теннис. Женева (Швейцария). ФиналФучович (Венгрия) — Гоевчик (Германия) — 6:2, 6:2 Ранее Юханна Ларссон одержала победу на турнире в Нюрнберге.