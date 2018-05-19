Нисикори: «Матч с Джоковичем вышел равным, но в решающие моменты он был лучше меня»

Японский теннисист Кей Нисикори подвел итоги матча с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира в Риме. Нисикори уступил в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 3:6. Следующим соперником серба станет испанц Рафаэль Надаль «В первом сете я действовал очень хорошо и значительно более агрессивно, нежели Джокович. Начиная со второго сета, Новак заметно улучшил свою игру, однако матч вышел равным. Впрочем, в решающие моменты Джокович играл лучше, нежели я», — приводит слова Нисикори Ubitennis. В другом полуфинале встретятся немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич . Стоит отметить, что Зверев является действующим чемпионом турнира в Риме. В 2017 году Александр победил в двух сетах Джоковича — 6:4, 6:3.