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Нисикори: «Матч с Джоковичем вышел равным, но в решающие моменты он был лучше меня»
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Нисикори: «Матч с Джоковичем вышел равным, но в решающие моменты он был лучше меня» 

SPORT24.ru 19 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Японский теннисист Кей Нисикори подвел итоги матча с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира в Риме. Нисикори уступил в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 3:6. Следующим соперником серба станет испанц Рафаэль Надаль.
«В первом сете я действовал очень хорошо и значительно более агрессивно, нежели Джокович. Начиная со второго сета, Новак заметно улучшил свою игру, однако матч вышел равным. Впрочем, в решающие моменты Джокович играл лучше, нежели я», — приводит слова Нисикори Ubitennis.
В другом полуфинале встретятся немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич. Стоит отметить, что Зверев является действующим чемпионом турнира в Риме. В 2017 году Александр победил в двух сетах Джоковича — 6:4, 6:3.
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