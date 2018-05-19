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Шарапова считает, что её спортивная карьера находится в стадии завершения
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Шарапова считает, что её спортивная карьера находится в стадии завершения 

RT на русском 19 мая 2018
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что её карьера в настоящее время находится в стадии завершения.
Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Я понимаю, что такие моменты особенные, сейчас я ближе к концу своей карьеры, чем к началу, поэтому особо ценю эту главу. Я не знаю, как она закончится, но надеюсь, что это произойдёт на моих условиях», — заявила Шарапова.
В настоящий момент Шарапова выступает на турнире WTA в Риме, где в полуфинале встретится с румынкой Симоной Халеп. По словам россиянки, это будет тяжёлый матч, так как у неё было меньше времени на восстановление.
Ранее теннисист Надаль выступил против вешалок для полотенец на матчах.
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