Болгарин Григор Димитров проиграл японцу Кеи Нишикори во втором круге турнира в Риме со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. В третий круг вышли Бенуа Пэр, Хуан Мартин Дель Потро и Марин Чилич.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Бенуа Пэр (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 2:6, 6:4, 6:2 Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) — Стефанос Циципас (Греция, Q) — 7:5, 6:3 Марин Чилич (Хорватия, 4) — Райан Харрисон (США) — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1)
Альяж Бедене (Словения) — Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — 6:4 отказ 2-го игрока
Кеи Нишикори (Япония) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4