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В Сочи прошел первый день турнира Мировой серии покера
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В Сочи прошел первый день турнира Мировой серии покера 

SPORT24.ru 19 мая 2018
В Сочи стартовал турнир Мировой серии покера WSOP C Russia. Как сообщает пресс-служба соревнований, в турнире «Колоссус» в первый день зафиксировано 775 входов.
Бай-ин турнира составил 16 500 рублей, а регистрация участников продлится до 21 мая. Финал турнира состоится 22 мая.
Также отмечается, что в Сочи прибыли перстни чемпионов Мировой серии, которые являются главным призом соревнований. Чемпионы семи основных турниров будут награждены кольцами WSOP.
WSOP-C Russia станет первым фестивалем в рамках нового соглашения partypoker LIVE и «Казино Сочи», которое рассчитано на 4 года.
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