В Сочи прошел первый день турнира Мировой серии покера

В Сочи стартовал турнир Мировой серии покера WSOP C Russia. Как сообщает пресс-служба соревнований, в турнире «Колоссус» в первый день зафиксировано 775 входов.

Бай-ин турнира составил 16 500 рублей, а регистрация участников продлится до 21 мая. Финал турнира состоится 22 мая.

Также отмечается, что в Сочи прибыли перстни чемпионов Мировой серии, которые являются главным призом соревнований. Чемпионы семи основных турниров будут награждены кольцами WSOP.

WSOP-C Russia станет первым фестивалем в рамках нового соглашения partypoker LIVE и «Казино Сочи», которое рассчитано на 4 года.