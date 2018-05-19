HObbit о DH Tours: «У нас есть некие психологические факторы, с чем мы можем столкнуться на турнире»

На канале Gambit Esports опубликовали видео, в котором игроки организации по CS:GO рассказали об уровне подготовки перед DreamHack Tours 2018. HObbit сообщил, что может помешать коллективу на турнире, а seized заявил, что приемлемым результатом для команды станет выход в финал.

Денис seized Костин: «Мы стараемся выжать максимум, очень много играем, стараемся индивидуально [много тренироваться], командой что-то обсуждаем. Конечно, хочется выиграть турнир. [Здесь] не особо сильные команды, но сложно предугадать. Единственный положительный результат — если мы выйдем в финал. То есть то, что будет ниже, если мы не дойдем до финала даже с нынешней формой, будет расстройство, грубо говоря. Я рассчитываю, что мы войдем в финал и постараемся выиграть турнир. Даже если нам не удастся хорошо выступить в Туре, [дальше] у нас идет четыре турнира подряд, и за эти четыре турнира мы должны набрать форму». Абай HObbit Хасенов:«Я знаю одно — у нас есть некие психологические факторы, с чем мы можем столкнуться на турнире. У нас это было и по сей день, возможно, нас преследует. Я надеюсь, что мы от этого избавимся. У нас есть тренировочная составляющая, тактики, подготовки, есть индивидуалка у каждого сильная. Но есть психологический момент. Но я не знаю, как это стабилизировать. Если бы кто-то знал, тот бы был чемпионом мира постоянно». DreamHack Tours 2018 проходит с 19 по 21 мая во Франции. В первом матче групповой стадии Gambit одолела Torqued со счетом 22:19 на Overpass. Следующую встречу коллектив проводит с GODSENT. Она стартовала 19 мая в 19:45 мск. Победитель займет первое место в группе и пройдет в плей-офф.