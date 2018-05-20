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Арзани: для итальянского рынка «Мастерс U21» в Милане был чем-то новым
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Арзани: для итальянского рынка «Мастерс U21» в Милане был чем-то новым 

Чемпионат.com 20 мая 2018
Никола Арзани, старший вице-президент отдела пиара и маркетинга ATP, сравнил два проводящихся в Италии турнира — Next Gen ATP Finals в Милане и «Мастерс 1000» вместе с Premier 5 в Риме.
«Успех первого Next Gen ATP Finals в Милане превзошёл наши ожидания. Может быть, это произошло благодаря тому, что мы плотно работали с Федерацией тенниса Италии и активно промоутировали турнир. Для итальянского рынка это было что-то новое — полная противоположность всему, что олицетворяет турнир в Риме.
Мне нравится сравнивать это с Лондоном, который проводит Уимблдон в июле и Итоговый чемпионат ATP в ноябре. Это тоже два разных теннисных продукта, что идёт на пользу популяризации тенниса в целом», — сказал Арзани в интервью SuperTennis TV.
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