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Свитолина защитила титул на турнире в Риме
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Свитолина защитила титул на турнире в Риме 

LiveSport.Ru 20 мая 2018
Фото: rolandgarros.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
В финальном поединке четвертая ракетка соревнований переиграла первую ракетку посева из Румынии Симону Халеп со счетом 6:0, 6:4.
Матч длился 1 час 7 минут, за которые одесситка реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Халеп дважды подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. Счет личных встреч стал 4:2 в пользу украинки.
В прошлом году Симона Халеп и Элина Свитолина также встречались в финале Мастерса в Риме — тогда румынка была близка к победе, но получила травму, после которой украинка перехватила инициативу и выиграла турнир.
Благодаря этой победе Свитолина защитила 900 рейтинговых очков и останется на четвертом месте в мировом рейтинге.
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