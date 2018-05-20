Свитолина защитила титул на турнире в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.

В финальном поединке четвертая ракетка соревнований переиграла первую ракетку посева из Румынии Симону Халеп со счетом 6:0, 6:4.

Матч длился 1 час 7 минут, за которые одесситка реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Халеп дважды подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. Счет личных встреч стал 4:2 в пользу украинки.

В прошлом году Симона Халеп и Элина Свитолина также встречались в финале Мастерса в Риме — тогда румынка была близка к победе, но получила травму, после которой украинка перехватила инициативу и выиграла турнир.

Благодаря этой победе Свитолина защитила 900 рейтинговых очков и останется на четвертом месте в мировом рейтинге.