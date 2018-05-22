Блинкова победила Буюкаксай на «Ролан Гаррос»

Блинкова победила Буюкаксай в квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Турции Каглу Буюкаксай со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Россиянка дважды подала навылет и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 3 брейка.