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Мария Шарапова: моя цель — добиться права быть сеяной на турнирах
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Мария Шарапова: моя цель — добиться права быть сеяной на турнирах 

Вести.Ru 18 мая 2018
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что данный момент является ее целью и задачей. По словам спортсменки, она хочет вернуться в число сеяных на турнирах Женской теннисной ассоциации. Сейчас Шарапова располагается на 40-й строчке мирового рейтинга.
На этой неделе Шарапова выступает на турнире в Риме. 17 мая россиянка смогла обыграть Дарью Гаврилову из Австралии и выйти в четвертьфинал соревнований. В случае победы на турнире Шарапова с большой долей вероятности может попасть в число сеяных на Роллан Гаррос.
"Очевидно, что моя цель в том, чтобы добиться права быть сеяной на турнирах. — сказала Шарапова, которую цитирует РИА Новости. — Но я не думаю, что это позволяет выигрывать матчи. Надо всегда быть готовой как к трудным первым раундам, так и к тяжелым последующим матчам".
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