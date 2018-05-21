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Надаль вернулся на первую строчку мирового рейтинга
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Надаль вернулся на первую строчку мирового рейтинга теннисистов ATP 

RT на русском 21 мая 2018
Фото: Reuters
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 21 мая рейтинг спортсменов.
В новой версии рейтинга, опубликованного на официальном сайте WTA, в лидеры вышел испанец Рафаэль Надаль, опередивший швейцарца Роджера Федерера. Немец Александр Зверев сохранил третье место. Хорват Марин Чилич поднялся на четвёртое место, опередив болгарина Григора Димитрова, ставшего пятым.
Лучшим среди россиян остаётся Андрей Рублёв, поднявшийся с 32-го на 31-е место.
Карен Хачанов и Даниил Медведев потеряли по три позиции, и заняли 39-е и 53-е места соответственно.
Евгений Донской переместился с 77-й на 78-ю строчку.
Михаил Южный вернулся в топ-100, расположившись на 99-м месте.
Ранее сообщалось, что Надаль победил Зверева в финале теннисного турнира в Риме.
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