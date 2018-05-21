Надаль вернулся на первую строчку мирового рейтинга теннисистов ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 21 мая рейтинг спортсменов.

Лучшим среди россиян остаётся Андрей Рублёв , поднявшийся с 32-го на 31-е место.

Ранее сообщалось, что Надаль победил Зверева в финале теннисного турнира в Риме.