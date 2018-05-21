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Надаль снова возглавил рейтинг АТР
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Надаль снова возглавил рейтинг АТР 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на турнире в Риме вренул себе первую строчку в рейтинге АТР. На второе место переместился швейцарец Роджер Федерер.
Также в первой десятке рейтинга: Александр Зверев (Германия), Марин Чилич (Хорватия), Григор Димитров (Болгария), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Доминик Тим (Австрия), 9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) и Джон Изнер (США).
Лучший из россиян — Андрей Рублев. Он занимает 31 место.
Рейтинг ATP от 21 мая:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5615
4 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4950
5 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4450
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3195
9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020
10 (9). Джон Изнер (США) — 2955
31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1397
39 (36). Карен Хачанов (Россия) — 1220
53 (50). Даниил Медведев (Россия) — 974  78 (77). Евгений Донской (Россия) — 726  99 (101). Михаил Южный (Россия) — 616.
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