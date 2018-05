Мария Шарапова: «3 часа 11 минут на корте. Наслаждалась каждой секундой»

Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила болельщиков за поддержку в матче 1/4 финала турнира в Риме. Шарапова в трехсетовом поединке взяла верх над Еленой Остапенко из Латвии — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.

"3 часа 11 минут на корте. Наслаждалась каждой секундой. Спасибо, Рим, за любовь", — написала Шарапова в Твиттере.

3.11hrs on court. Loved every bit of it. Thank you Roma for the ❤️ pic.twitter.com/3d3UfK8PBy

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 18 мая 2018 г.