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Ларссон на отказе Бегу вышла во второй круг турнира в Нюрнберге
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Ларссон на отказе Бегу вышла во второй круг турнира в Нюрнберге 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Шведская теннисистка Юханна Ларссон вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия). Её соперница по матчу стартового раунда — румынка Ирина Бегу, посеянная под пятым номером, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 3:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Юханна совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Ларссон поспорит с представительницей США Кристиной Макхэйл.
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