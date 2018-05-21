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Гёргес в трёх сетах проиграла Кр. Плишковой в первом круге турнира в Нюрнберге
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Гёргес в трёх сетах проиграла Кр. Плишковой в первом круге турнира в Нюрнберге 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (2) не сумела пробиться во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в трёх партиях проиграв чешке Кристине Плишковой со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты. Юлия 12 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с испанкой Ларой Арруабарреной.
Нюрнберг. Женщины. Первый круг Надия Подороска (Аргентина, Q) — Кристина Кучова (Словакия, Q) — 6:2, 6:3.
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