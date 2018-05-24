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Сёстры Уильямс получили «уайлд-кард» на парный турнир «Ролан Гаррос»
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Сёстры Уильямс получили «уайлд-кард» на парный турнир «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Американские теннисистки Серена Уильямс и Винус Уильямс получили «уайлд-кард» от организаторов «Ролан Гаррос» на парный турнир, сообщает журналист New York Times Бен Ротенберг.
Уильямс дважды выигрывали «Ролан Гаррос» в парном разряде. В 2010 году они в финале обыграли чешку Квете Пешке и словенку Катарину Среботник. А свою первую победу американки одержали в 1999 году. Тогда они обыграли швейцарку Мартину Хингис и россиянку Анну Курникову (6:3, 6:7, 8:6).
Винус и Серена Уильямс также выступят в одиночном разряде. Серена, пропустившая почти год в связи с рождением дочери, не получила номера в посеве турнира.
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