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Допинг-офицеры проверяют Серену Уильямс дважды в неделю
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Допинг-офицеры проверяют Серену Уильямс дважды в неделю 

Вести.Ru 22 мая 2018
Фото: Вести.Ru
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что дважды в неделю она подвергается допинг-контролю. Тем не менее спортсменка гордится тем, что, даже занимая 454-е место в рейтинге WTA, помогает делать спорт чище.
"И вновь допинг-офицеры здесь. Второй раз на этой неделе. Горжусь тем, что помогаю сделать спорт чище. Пусть они и проверяют 454-ю ракетку мира два раза в неделю", — написала Уильямс в Twitter.
Ранее Серена заявляла, что применяла запрещенные препараты лишь в качестве терапевтических исключений. Напомним, что 36-летняя американская теннисистка является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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