Мария Шарапова прилетела в Париж для участия в «Ролан Гаррос». Фото

Россиянка Мария Шарапова прилетела в Париж, где пройдет второй турнир «Большого шлема» — " Ролан Гаррос ". Шарапова впервые после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония не просто сыграет на соревновании «Большого шлема», а попадет в «посев».

Это означает, что россиянка не встретится с игроками топ-32 на протяжении двух первых раундов. «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 27 мая.

Bonjour 😉

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on May 21, 2018 at 12:39pm PDT