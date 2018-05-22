Турнир Колоссус серии WSOP-C Russia установил рекорд СНГ по числу игроков

Турнир Колоссус серии WSOP-C Russia еще не завершен, но, главное то, что можно говорить о большом событии — новом рекорде СНГ по числу игроков в отдельно взятом турнире. 2404 входа было сделано в турнире с бай-ином 16 500 рублей. Предыдущий рекорд был также установлен в «Казино Сочи» и не превышал 2000 входов.

22 мая станет известно имя чемпиона. Приз за первое место — 9 600 000 рублей. Приятная инвестиция бай-ина в 16 500 рублей!

Завтра начинается Главный турнир серии с гарантией 120 000 000 рублей. Входной взнос — 66 000. Выиграть билет на Главное покерное событие можно значительно дешевле: отборочные турниры проходят ежедневно на partypoker и непосредственно в «Казино Сочи».