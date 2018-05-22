Ещё
Кукушкин вышел во второй круг в Лионе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Мутко может распрощаться со спортом навсегда

Кукушкин вышел во второй круг турнира в Лионе 

Чемпионат.com 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв француза Грегуара Баррера (WC) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Уроженец Волгограда 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
Следующим соперником Кукушкина будет представитель Аргентины Федерико Кория (LL). Соревнования в Лионе завершатся 26 мая.
Чемпионат.com: последние новости
Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос» Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России5
Мутко может распрощаться со спортом навсегда11
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение