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Спортсмены из Десеновского стали участниками пятого тура Открытой футбольной лиги
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Спортсмены из Десеновского стали участниками пятого тура Открытой футбольной лиги 

Префектура ТиНАО города Москвы 22 мая 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В рамках Открытой футбольной лиги в Сосенском 19 и 20 мая прошли игры пятого тура. В них приняли участие спортсмены из поселения Десеновское.
— Это была весьма трудная игра. Перед матчем мы потеряли двух основных членов сборной: защитника и нападающего, — рассказал капитан команды «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов. — Мы совершили элементарные ошибки. Ребята из команды «Вавилон» провели неплохой матч. Финальный счет игры 6:6. Сейчас турнир войдет во вторую стадию, нам необходимо собраться, так как главная задача — выйти из группы.
Отметим, что футбольная команда «Новые Ватутинки» заняла вторую строчку в таблице соревнований по итогам пятого этапа.
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