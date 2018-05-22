Спортсмены из Десеновского стали участниками пятого тура Открытой футбольной лиги

Фото: архив

В рамках Открытой футбольной лиги в Сосенском 19 и 20 мая прошли игры пятого тура. В них приняли участие спортсмены из поселения Десеновское.

— Это была весьма трудная игра. Перед матчем мы потеряли двух основных членов сборной: защитника и нападающего, — рассказал капитан команды «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов. — Мы совершили элементарные ошибки. Ребята из команды «Вавилон» провели неплохой матч. Финальный счет игры 6:6. Сейчас турнир войдет во вторую стадию, нам необходимо собраться, так как главная задача — выйти из группы.

Отметим, что футбольная команда «Новые Ватутинки» заняла вторую строчку в таблице соревнований по итогам пятого этапа.