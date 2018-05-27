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Медведев не смог выйти во второй круг Roland Garros
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Медведев не смог выйти во второй круг Roland Garros 

ТАСС 17 часов назад
Фото: EPA
Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться во второй круг Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В первом раунде соревнований 22-летний российский спортсмен со счетом 2:6, 3:6, 4:6 уступил французу Люке Пую, посеянному на турнире под 15-м номером. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Медведев ни разу в карьере не проходил дальше первого раунда на "Ролан Гаррос".
Пуй в следующем круге соревнований встретится с победителем противостояния между немцем Петером Гоёвчиком и британцем Кэмероном Норри.
В женской сетке соревнований в первом круге американская теннисистка Винус Уильямс, имеющая девятый номер посева, со счетом 4:6, 5:7 проиграла китаянке Ван Цян. Уильямс в 10-й раз в карьере проиграла в первом круге турниров серии Большого шлема, последний раз на Открытом чемпионате Австралии 2018 года она уступила швейцарке Белинде Бенчич. Соперницей Ван Цян во втором раунде станет хорватка Петра Мартич.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
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