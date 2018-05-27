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Российская теннисистка Макарова вышла во второй круг Roland Garros
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Российская теннисистка Макарова вышла во второй круг Roland Garros 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай в матче первого круга Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит в Париже.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 29-летней россиянки. Игра продолжалась 1 час 15 минут.
Во втором круге Макарова сыграет с победительницей матча между японкой Куруми Нарой и чешкой Барборой Стрыцовой.
Открытый чемпионат Франции традиционно является самым неудобным турниром серии Большого шлема для Макаровой. Россиянка никогда не проходила на "Ролан Гаррос" дальше четвертого круга, что является для нее худшим результатом среди всех четырех турниров. На стадии четвертого раунда она завершала борьбу в 2011 и в 2015 годах. Макарова также сыграет в парном разряде в Париже вместе с россиянкой Анной Калинской.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
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