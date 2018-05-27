Российская теннисистка Макарова вышла во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. / ТАСС /. Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай в матче первого круга Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит в Париже.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 29-летней россиянки. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Во втором круге Макарова сыграет с победительницей матча между японкой Куруми Нарой и чешкой Барборой Стрыцовой.

Открытый чемпионат Франции традиционно является самым неудобным турниром серии Большого шлема для Макаровой. Россиянка никогда не проходила на " Ролан Гаррос " дальше четвертого круга, что является для нее худшим результатом среди всех четырех турниров. На стадии четвертого раунда она завершала борьбу в 2011 и в 2015 годах. Макарова также сыграет в парном разряде в Париже вместе с россиянкой Анной Калинской

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.