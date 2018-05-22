Джимми Фэллон сыграл в Mario Tennis Aces

Известный американский ведущий и актер Джимми Фэллон продолжает свое сотрудничество с Nintendo. Недавно на его вечернем шоу Ариана Гранде и The Roots исполнили песню на Nintendo Labo, а теперь сам Фэллон сыграл в Mario Tennis Aces и тем самым презентовал новый геймплей.

За четыре с половиной минуты Фэллон и Nintendo демонстрируют одиночную и многопользовательскую локальную игру, несколько площадок с разными покрытиями (грунт, хард, трава), множество персонажей и их суперспособности.

Mario Tennis Aces поступит в продажу 22 июня на Nintendo Switch.

Марио выйдет на корт в классическом теннисном костюме и будет соревноваться с различными персонажами в полноценных теннисных матчах. В игре представлено более 15 персонажей, каждый со своими отличительными особенностями!

Из-за нововведений в геймплее вам будет не так просто просчитывать позицию соперника и выбирать наиболее выигрышные удары. Благодаря этой игре с тонким стратегическим подходом вы увидите теннис в новом свете!

В этот раз вас ждет полноценный сюжетный режим, впервые со времен Mario Tennis: Power Tour для Game Boy Advance, обновленный геймплей с разнообразными заданиями, сражения с боссами и многое другое.