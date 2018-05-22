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Джимми Фэллон сыграл в Mario Tennis Aces
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Джимми Фэллон сыграл в Mario Tennis Aces 

GameGuru 22 мая 2018
Фото: GameGuru
Известный американский ведущий и актер Джимми Фэллон продолжает свое сотрудничество с Nintendo. Недавно на его вечернем шоу Ариана Гранде и The Roots исполнили песню на Nintendo Labo, а теперь сам Фэллон сыграл в Mario Tennis Aces и тем самым презентовал новый геймплей.
За четыре с половиной минуты Фэллон и Nintendo демонстрируют одиночную и многопользовательскую локальную игру, несколько площадок с разными покрытиями (грунт, хард, трава), множество персонажей и их суперспособности.
Mario Tennis Aces поступит в продажу 22 июня на Nintendo Switch.
Марио выйдет на корт в классическом теннисном костюме и будет соревноваться с различными персонажами в полноценных теннисных матчах. В игре представлено более 15 персонажей, каждый со своими отличительными особенностями!
Из-за нововведений в геймплее вам будет не так просто просчитывать позицию соперника и выбирать наиболее выигрышные удары. Благодаря этой игре с тонким стратегическим подходом вы увидите теннис в новом свете!
В этот раз вас ждет полноценный сюжетный режим, впервые со времен Mario Tennis: Power Tour для Game Boy Advance, обновленный геймплей с разнообразными заданиями, сражения с боссами и многое другое.
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