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Канадский теннисист пропустит «Ролан Гаррос»
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Канадский теннисист пропустит «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 20 мая 2018
Канадец Милош Раонич снялся с Открытого чемпионата Франции, более известного как "Ролан Гаррос", передает "Советский спорт".
"С тяжелым сердцем я сообщаю, что пропущу «Ролан Гаррос». У меня много приятных воспоминаний, связанных с этим турниром, но я знаю, что должен усердно работать, чтобы вернуться на корт в наилучшем состоянии. Благодарю всех за поддержку. Увидимся на травяных кортах", — написал 22-й номер рейтинга ATP у себя в твиттере.
Ранее Рафаэль Надаль стал победителем теннисного турнира в Риме.
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