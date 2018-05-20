Канадский теннисист пропустит «Ролан Гаррос»

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что пропущу «Ролан Гаррос». У меня много приятных воспоминаний, связанных с этим турниром, но я знаю, что должен усердно работать, чтобы вернуться на корт в наилучшем состоянии. Благодарю всех за поддержку. Увидимся на травяных кортах", — написал 22-й номер рейтинга ATP у себя в твиттере.