Джонсон обыграл Пелью в четвертьфинале турнира в Женеве

Американский теннисист Стив Джонсон вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Женеве (Швейцария). Он обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Джонсон выполнил 6 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Пельи 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта.