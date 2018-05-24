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Джонсон обыграл Пелью в четвертьфинале турнира в Женеве
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Джонсон обыграл Пелью в четвертьфинале турнира в Женеве 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Американский теннисист Стив Джонсон вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Женеве (Швейцария). Он обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Джонсон выполнил 6 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Пельи 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта.
В полуфинале Джонсон встретится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Мартон Фучович (Венгрия). Вавринка является действующим победителем соревнований.
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