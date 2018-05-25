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Риске на отказе Кырсти вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге
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Риске на отказе Кырсти вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге 

Чемпионат.com 25 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Румынская теннисистка Сорана Кырстя, посеянная на турнире в Нюрнберге (Германия) под шестым номером, не смогла пробиться в полуфинал. Она снялась по ходу встречи с представительницей США Элисон Риске при счёте 6:2, 5:7, 0:1. Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Сорана трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в финал Риске поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).
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