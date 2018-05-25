Габашвили не сумел выйти в полуфинал челленджера в Великобритании

Россиянин Теймураз Габашвили завершил выступление на турнире серии «челленджер», который проходит в Лафборо (Великобритания). 33-летний теннисист отказался от продолжения борьбы в четвертьфинальном матче с британцем Джеймсом Уордом при счёте 5:7, 4:5.

К тому моменту спортсмены провели на корте 1 час 35 минут. Габашвили выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. У его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.