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Шарапова оказалась в топ-100 самых популярных спортсменов
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Шарапова вошла в сотню самых популярных спортсменов по версии ESPN 

ТАСС 22 мая 2018
Фото: ТАСС
Россиянка Мария Шарапова заняла 21-е место в списке самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN.
31-летняя теннисистка стала единственной представительницей России в списке 100 самых популярных спортсменов.
Шарапова является победительницей всех четырех турниров серии Большого шлема, также она побеждала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году россиянка завоевала серебро, уступив в финале Серене Уильямс из США. На счету россиянки 36 побед на турнирах WTA. На данный момент Шарапова занимает 29-е место в рейтинге WTA.
Первое строчку третий год подряд в списке самых популярных спортсменов удерживает футболист сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду, второе место занял американский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс, третье — форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Следом расположились нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар, теннисист Роджер Федерер (Швейцария), гольфист Тайгер Вудс (США), форвард клуба НБА "Голден Стэйт" Кевин Дюрант (США), теннисист Рафаэль Надаль (Испания), защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри (США). Первую десятку замкнул американский гольфист Фил Микельсон.
ТАСС: последние новости
Шарапова переместилась на 27 позиций вверх в чемпионской гонке WTA Теннисистка Шарапова считает, что ее карьера находится в стадии завершения Надаль вернулся на первое место рейтинга АТР
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