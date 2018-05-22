Квитова подтвердила своё участие на турнире в Нью-Хэйвене

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова стала первой теннисисткой, подтвердившей своё участие на турнире в американском Нью-Хэйвене.

Чешка трижды выигрывала эти соревнования (2012, 2014, 2015) и имеет там впечатляющее отношение побед и поражений (23-4).

«Турнир в Нью-Хэйвене является для меня одним из любимейших летних соревнований, и я рада, что он уже внесён в мой календарь. Я всегда чувствую сильную поддержку трибун, когда нахожусь на кортах местного теннисного комплекса», — цитирует теннисистку New Haven Register.

Соревнования пройдут с 17 по 25 августа.