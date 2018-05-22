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Кристина Плишкова поспорит с Ларссон за выход в полуфинал турнира в Нюрнберге
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Кристина Плишкова поспорит с Ларссон за выход в полуфинал турнира в Нюрнберге 

Спорт-Экспресс 22 мая 2018
Сразу три матча первого круга турнира категории International в немецком Нюрнберге завершились тай-брейками в решающих партиях: Сорана Кирстя переиграла Андреа Петкович, Кирстен Флипкенс — Элисон ван Уйтванк, а Хизер Уотсон — Катерину Бондаренко. Юханна Ларссон и Кристина Плишкова оформили выход в четвертьфинал, где сыграют друг с другом.
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2018
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя (Румыния, 6) — Андреа Петкович (Германия, WC) — 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
Мона Бартель (Германия) — Карина Виттхефт (Германия) — 7:5, 6:3  Хизер Уотсон (Великобритания) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 7) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2)
Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) — Катерина Козлова (Украина) — 6:3, 6:4  Второй круг
Юханна Ларссон (Швеция) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:0  Кристина Плишкова (Чехия) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 7:5
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