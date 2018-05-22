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Феррер проиграл Гойовчику на турнире в Женеве
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Феррер проиграл Гойовчику на турнире в Женеве 

Спорт-Экспресс 22 мая 2018
Испанский ветеран Давид Феррер, «посеянный» под четвертым номером на турнире в Женеве, проиграл в стартовом матче представителю Германии Петеру Гойовчику — 2:6, 4:6. Другой «сеяный» испанец Альберт Рамос Винолас в матче первого круга смог взять всего три гейма у венгра Мартона Фучовича — 1:6, 2:6.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лукаш Росол (Чехия, Q) — Иржи Веселы (Чехия) — 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
Стив Джонсон (США, 6) — Мариуш Копил (Румыния) — 7:6 (7:4), 6:3  Мартон Фучович (Венгрия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 6:1, 6:2  Второй круг
Петер Гойовчик (Германия) — Давид Феррер (Испания, 4, WC) — 6:2, 6:4
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