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Кирьос снялся с «Ролан Гаррос», не успев набрать форму после травмы локтя
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Кирьос снялся с «Ролан Гаррос», не успев набрать форму после травмы локтя 

Чемпионат.com 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Австралиец Ник Кирьос стал восьмым теннисистом, снявшимся с «Ролан Гаррос» — 2018 в мужском одиночном разряде. В первом круге он должен был сыграть со своим соотечественником Бернардом Томичем, который пробился в основу через квалификацию.
«К сожалению, я вынужден сняться с этого розыгрыша «Ролан Гаррос». После консультаций со своей командой и с врачами и счёл слишком рискованным выйти на корт и играть матчи на грунте, которые могут растянуться на пять сетов — особенно с учётом того, что в одиночном разряде я не выступал почти два месяца.
Я делал всё, что мог, и очень хотел сыграть на «Ролан Гаррос». Это особенный турнир для меня, но, к сожалению, мне немного не хватило времени. Если я сейчас сильно нагружу локоть, это может отбросить меня назад, а на носу травяной сезон, которым я не могу и не буду рисковать.
Хорошие новости в том, что я наконец-то не чувствую боли, упорно тренируюсь и получаю от тренировок удовольствие. С нетерпением жду возвращения к выступлениям в одиночном разряде на турнире в Штутгарте. Прощу прощения у тех болельщиков, которые купили билеты, чтобы посмотреть на мою игру. Я благодарен вам за любовь и поддержку. Простите, я пытался сделать всё, что мог, чтобы сыграть. Обещаю, что ещё вернусь», — написал Кирьос в своём «твиттере».
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