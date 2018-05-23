Шарапова попала в список самых популярных спортсменов текущего года 

Теннисистка Мария Шарапова заняла 21‐ю строчку рейтинга самых популярных спортсменов мира в 2018 году по версии американского кабельного телеканала ESPN, который проводит трансляции крупнейших спортивных мероприятий, сообщила газета «Известия».
Россиянке удалось обойти в списке большое количество звезд футбола, баскетбола, бокса и представителей других видов спорта. Лидирующую позицию в рейтинге занял португалец Криштиану Роналду. Следом за ним расположился баскетболист Джеймс Леброн. Одна из главных соперниц в карьере Шараповой, американка Серена Уильямс заняла 12 место.
На прошлой неделе Шарапова встретилась с Симоной Халеп, проиграв ей в полуфинале турнира WTA, который проходил в Риме. За несколько дней до этого она обыграла Дарью Гаврилову, а следом за ней Елену Остапенко.