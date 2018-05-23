Прогнозы и ставки на теннис 23 мая

Дарья Гаврилова прибыла в Страсбур в качестве одной из фавориток. На прошлой неделе 24-я ракетка мира одержала два победы на крупном турнире в Риме — над Натальей Вихлянцевой и Гарбин Мугурусой. Особенно впечатляющим был матч с испанской экс-первой ракеткой — в третьем сете Дарья проигрывала 0:4, но вернулась в игру, отыграла два матчбола и победила на тай-брейке. В третьем раунде Гаврилова уступила набравшей отличный ход Марии Шараповой

Во Франции бывшая россиянка стартовала с «сухой» победы над американкой Дженнифер Брэди — 7:6 (10:8), 6:4. Правда, встреча Дарье откровенно не удалась — 12 двойных ошибок, проблемы с первой подачей (57%) и не лучшая реализация брейк-поинтов (2 из 11).

Саманта Стосур, которая выпала из топ-50 (60-я строчка) и которой предстоит защищать титул в Страсбуре, в первом круге одержала уверенную победу над другой американкой Софьей Кенин (6:3, 6:2). Австралийка отметилась 12 эйсами, выиграла 71% розыгрышей на первом мяче и здорово действовала на подаче соперницы.

Если Сэм сохранит импульс, то ее соотечественнице будет очень непросто. Счет личных встреч Стосур и Гавриловой — 2-2, но обе своих победы Саманта одержала… на грунте. В том числе и в прошлогоднем финале здесь же.

Ставка: победа Стосур за 1,97.

Полин Парментье вышла на корт впервые после сенсационной победы на турнире в Стамбуле. Француженка провалила старт сезона, и многие заговорили о том, что ей пора завершать карьеру, однако упорный труд окупился в Турции, где Парментье завоевала первые за последние 10 лет титул.

В первом круге Страсбура Полин разобралась с китаянкой Ван Яфань — 6:4, 7:6 (10:8). Правда, с подачей хозяйке кортов нужно что-то решать — с 59% попадания первым мячом Парментье вряд ли сможет огорчить мощную австралийку Эшли Барти, у которой в этом компоненте как раз все в порядке.

Ранее пути Полин и Эшли не пересекались, что, впрочем, не мешает нам поставить на молодую австралийку.

Ставка: победа Барти за 1,29.

Анастасия Павлюченкова — одно из самых больших разочарований WTA-тура в 2018-м году. В нынешнем сезоне россиянка одержала всего 4 победы при 9 поражениях — на последних турнирах в Мадриде и Риме 31-я ракетка мира не смола преодолеть первый круг, уступив, соответственно, Стосур и Мэдисон Киз.

В первом раунде Страсбура Анастасия «уничтожила» немку Татьяну Марию (6:0, 6:0), которая на грунте и прежде звезд не хватала.

Наталье Вихлянцевой, впрочем, также нечем хвастать — в Испании и Италии россиянка успешно прошла квалификацию, но затем дважды уступила в первом круге основной сетке (Кристине Плишковой и Гавриловой). В Страсбуре Наталья стартовала с «сухой» победы над хорваткой Терезой Мрдежой (6:3, 7:6 (7:4)), однако не продемонстрировала ничего выдающегося. 53% на первом мяче и всего 46% на втором — не те показатели, с которыми можно было бы надеяться на успех в игре даже с сегодняшней Павлюченковой.

Ставка: победа Павлюченковой за 1,66.

Общий коэффициент — 4,22.