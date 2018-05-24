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Путинцева уступила Риске во втором круге турнира в Нюрнберге
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Путинцева уступила Риске во втором круге турнира в Нюрнберге 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории International в Нюрнберге. Во втором круге соревнований она уступила американке Элисон Риске (LD) со счётом 6:3, 4:6, 2:6.
Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. Риске выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Путинцевой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 13 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Риске поспорит с румынкой Сораной Кырстей, получившей от организаторов шестой номер посева.
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