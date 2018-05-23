Шарапова показала платье, в котором сыграет на Roland Garros

Двукратная чемпионка Roland Garros (2012, 2014) Мария Шарапова показала наряд в котором сыграет на турнире в этом году. Это платье лазурно-синего цвета.

The 👗 for Paris 😍@Nikecourt pic.twitter.com/BaNdcFTFx2

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 23 мая 2018 г.

31-летняя россиянка возвращается на корты Roland Garros после трехлетнего перерыва. В 2016 году она пропускала турнир из-за мельдониевой дисквалификации, а в прошлом сезоне не получила специального приглашения от организаторов, но, к тому же, была травмирована.